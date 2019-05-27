В Москве считают предложение главы МИД Ирана Джавада Зарифа заключить пакт о ненападении в регионе шагом в верном направлении, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.

«Что касается предложения министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа заключить договор о ненападении между странами региона (…) это первый шаг к разрядке напряженности, и мы считаем правильной договорённость такого рода», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве, передает «Интерфакс».

Глава МИД РФ добавил, что подобная инициатива достаточно подробно обсуждалась с Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива.

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