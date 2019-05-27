Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не готов заключить торговую сделку с Пекином.

Об этом он сообщил в ходе визита в Японию, пишет Bloomberg.

«Я думаю, они [китайцы], вероятно, хотели бы заключить сделку на тех условиях, которые предлагали до того, как они решили пересмотреть их. Они хотели бы заключить сделку, но мы не готовы пойти на это», — сказал Трамп. Американский президент добавил, что пошлины, введенные США в отношении китайского импорта, могут «очень существенно, очень легко вырасти».

В то же время Трамп выразил уверенность в том, что в конечном итоге Вашингтону и Пекину удастся договориться. «Я думаю, что когда-нибудь в будущем Китай и США заключат отличную торговую сделку, и мы с нетерпением ждем этого», — сказал он.

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