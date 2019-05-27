В индийском округе Манди врачи извлекли из кишечника пациента набор кухонных принадлежностей, сообщает The Sun.

Пожелавший остаться неизвестным мужчина пожаловался на сильную боль в животе и был доставлен в Государственный медицинский колледж имени Лала Бахадура Шастри. Медики сделали рентген и обнаружили в его кишечнике множество инородных тел. Пациента срочно направили на операцию.

Во время процедуры специалисты удалили семь маленьких стальных ложек, две зубные щетки, две маленькие отвертки, маленький нож и стержень. Они были шокированы тем, что пациент остался жив после проглатывания ножа.

Медики также выдвинули предположение, что мужчина страдает от болезни Пика — расстройства пищевого поведения, при котором человек ест вещи, не предназначенные для употребления в пищу.

Сейчас пациент находится в критическом состоянии в отделе интенсивной терапии. Врачи надеются, что в скором времени он пойдет на поправку.

Minval.az