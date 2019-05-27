По инициативе и организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) дан старт акции моральной поддержки Азербайджанской армии в западном регионе республики под девизом «Мы гордимся тобой, азербайджанский солдат!»

Первая группа участников акции, состоящая из профессорско-преподавательского состава и студентов под руководством ректора UNEC, доктора экономических наук, профессора Адалата Мурадова в военной форме в течение двух дней в прифронтовых регионах, на передовых позициях достойно выполнила поставленную перед собой благородную и патриотическую миссию.

Участники акции были тепло встречены командованием соединения. Вначале они в сопровождении национального марша в исполнении военного оркестра посетили бюст общенационального лидера нашего народа, вечно живого Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Гейдара Алиева в утопающем в цветах в саду, возложили розы у подножия.

В военной части участники акции ознакомились с центром Гейдара Алиева, а также высоким уровнем обслуживания, созданного для военнослужащих, поинтересовались их бытовыми условиями, проблемами и заботами, еще раз стали свидетелями высокого уровня дисциплины, боевого духа, чувства патриотизма, морально-психологической подготовки личного состава.

На церемонии, посвященной открытию акции поддержки Азербайджанской армии, выступил сопровождающий группы, заслуженный деятель искусств, персональный пенсионер президента, полковник Абдулла Гурбани, который рассказал о успехах, которые были достигнуты за последние годы под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева в сфере построения армии, подчеркнул, что как неоднократно говорил великий лидер Гейдар Алиев армия — это дети всего народа, и оказание заботы и внимания ее развитию долг каждой организации, местных органов, частных структур государства, каждого гражданина Азербайджана. Было отмечено, что инициатива, проявленная UNEC, заслуживает одобрения и коллектив всех учебных заведений, учреждений и организаций должен присоединиться к этой акции. От каждого гражданина, живущего в стране в условиях войны, должен доноситься запах пороха, все общество должно жить с чувством патриотизма, страну должен охватить лозунг «Все для Армии, все для Победы!».

Генерал-майор Хагани Джабраилов, поприветствовав гостей от имени личного состава, выразил уверенность в том, что эта акция в жизни у каждого бойца, а также участника оставит незабываемый след, а также повысит веру в освобождение в скором времени оккупированных земель, поднимет боевой дух. Генерал, доведя до внимания участников мероприятия мысли Великого вождя, которые превратились в мудрое изречение, отметил, что Воинская часть как наш родной дом. Армия является составной частью нашего народа. Армия является опорой нашей страны, нации, государства, независимости. Поэтому мы это никогда не забываем и осознаем, что нашей основной обязанностью является постоянное проявление заботы армии. Инициатива UNEC, оказание моральной поддержки Армии вдохновляет каждого защитника Родины покорению более высоких вершин.

Ректор, профессор Адалат Мурадов от имени двадцати тысячного большого коллектива UNEC от души поприветствовал личный состав и поздравил с 28 мая — Днем Республики и наступающим праздником Рамазан, пожелал каждому бойцу и впредь достойно служить Родине, народу, государству, записать в нашу военную историю новые славные победы как продолжение Апрельских и Гюннутских.

Профессор довел до внимания, что коллектив UNEC как солдат готов в любую минуту встать на защиту во имя освобождения земель, восстановления территориальной целостности республики.

С участием творческих групп центра Азербайджанской армии имени Ази Асланова, в том числе идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также художественного самодеятельного коллектива UNEC и выпускника Азербайджанского государственного экономического университета (в свое время это высшее учебное заведение называлось Азербайджанский институт народного хозяйства) 1973 года, заслуженного артиста Низами Абдуллаева состоялся программный концерт под названием «Мы гордимся тобой, азербайджанский солдат!» Церемония, посвященная открытию акции моральной поддержки Азербайджанской армии, завершилась литературно-художественной композицией «Мы идем, Карабах».

В тот же вечер участники акции вместе с личным составом приняли участие в процессе ужина, простояли на символическом боевом дежурстве, переночевали в солдатском общежитии.

Во второй день акции в прифронтовом регионе, опорных пунктах воинских частей, на передней аппозиции линии фронта был проведен цикл мероприятий. Бойцам были представлены книжки с обращением профессорско- преподавательского состава и студентов UNEC к азербайджанскому солдату. Ректор Адалат Мурадов, заведующий кафедрой Физики и химии, профессор Ровнаг Рзаев, директор Международной школы UNEC Агиль Азизов, заместитель декана факультета Экспертизы и стандартизации, доцент Эльчин Самедов, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института экономических изысканий, доктор философии по экономике Фархад Микаилов, помощник ректора, старший лейтенант в запасе, брат двух офицеров Шамиль Алиев, студенты, проявившие активность в учебе и общественных работах, выступили перед солдатами, провели откровенный разговор, ответили на интересующие их вопросы.

Солдатам и офицерам, отличившимся на военной службе, были вручены учрежденные UNEC особые награды, подарки.

Затем солдаты особого назначения, продемонстрировав свои способности, удивили участников акции.

Руководитель первой группы акции моральной поддержки Азербайджанской армии профессор Адалат Мурадов свое выступление перед бойцами в прифронтовой зоне завершил словами Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева: «Азербайджанская армия находится в ряду сильной в мировом масштабе… Материально-техническая база нашей армии значительно укрепилась… Боевые способности на самом высоком уровне… Чувствуется боевой дух. Морально-психологическое состояние армии, солдат, офицеров высокое. Не только в армии, но и во всем обществе высоко развито чувство патриотизма. Все общество объединилось во имя одной цели».

Акция моральной поддержки Азербайджанской армии под девизом «Мы гордимся тобой, азербайджанский солдат!» по инициативе UNEC будет продолжаться до 26 июня – Дня вооруженных сил в военных частях, соединениях и учреждениях особого назначения, а также в университетах.

Minval.az