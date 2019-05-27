«Посол Полад Бюльбюльоглу никогда ничего не говорил мне ни в письменной, ни в устной форме об отсутствии русскоязычных азербайджанских политологов».

Об этом агентству «Онлайн» заявил председатель Комитета Госдумы РФ по делам со странами СНГ Леонид Калашников.

«Считаю, что уважаемый Араз Ализаде что-то путает. Я никогда не мог бы сказать такое. Потому что мы часто встречаемся с уважаемым послом Поладом Бюльбюльоглу. Я никогда не встречал азербайджанца, не знающего русский язык, не говоря уже об отсутствии русскоязычного азербайджанского политолога. Поэтому это заявление кажется мне очень странным», — подчеркнул российский депутат.

Отметим, депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде заявил, что в беседе с депутатом Госдумы РФ Леонидом Калашниковым он ему сказал, что посол Полад Бюльбюльоглу пожаловался на отсутствие русскоязычных азербайджанских политологов для участия в ток-шоу на российских телеканалах.

Minval.az