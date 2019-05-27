Основатель и президент Huawei Жэнь Чжэнфэй выступил против санкций Китая в отношении Apple в ответ на внесение США китайской компании в «черный список».

«Во-первых, этого не произойдет. Во-вторых, если это случится, я буду первый, кто выступит против. Apple — мой учитель. Будучи студентом, зачем идти против учителя? Никогда», — сказал глава компании в интервью Bloomberg.

Чжэнфэй признал, что ограничения со стороны США негативно скажутся на деятельности компании, но добавил, что Huawei постарается сохранить преимущества на рынке смартфонов и 5G.

В мае президент США Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайном положении для обеспечения информационной безопасности страны. После этого министерство торговли США внесло Huawei в «черный список». В Вашингтоне считают, что китайское правительство может использовать продукцию Huawei для шпионажа

Вскоре несколько американских компаний прекратили сотрудничество с Huawei. В частности, от сотрудничества с китайским производителям отказалась Google. Это приведет к тому, что смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android. Кроме того, следующие поколения смартфонов китайской компании утратят доступ к сервисам Google, в том числе Gmail и YouTube.

Minval.az