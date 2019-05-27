США стремятся к тому, чтобы Иран был неядерным государством, и не намерены менять власть в этой стране.

Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Я не хочу причинить вред Ирану, я хочу, чтобы Иран был без ядерного оружия. Иран обладает большим экономическим потенциалом, и я предвкушаю тот момент, когда мы сможем им позволить вернуться на мировую арену. У Ирана большие шансы стать потрясающей страной с тем же руководством. Мы не намерены менять там власть, я хочу чтобы это было понятно», — отметил он.

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