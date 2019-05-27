Ирак предложил выступить посредником для урегулирования кризиса между его двумя ключевыми союзниками — США и Ираном — в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке, сообщают в воскресенье западные СМИ.

«Мы пытаемся помочь и выступить посредниками», — сказал глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким в ходе встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По словам аль-Хакима, Багдад будет работать над достижением приемлемого решения», подчеркнув, что Ирак выступает против односторонних шагов, предпринятых Вашингтоном.

В свою очередь Зариф сказал, что Иран сможет «противостоять войне, будь то экономическая или военная благодаря стойкости и своим силам». Он также призвал к заключению соглашения о ненападении между Ираном и арабскими странами в Персидском заливе.

Minval.az