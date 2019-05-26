Президент России Владимир Путин на вручении госнаград выдающимся россиянам в Кремле не позволил главреду «Russia Today» Маргарите Симоньян, которая ждет третьего ребенка, попробовать шампанское.

«Вам нельзя. Каждый раз, когда мы с вами встречаемся, вы беременны», — цитирует Владимира Путина «КоммерсантЪ».

В ответ Маргарита Симоньян отметила, что забеременела «не специально».

Владимир Путин, продолжив диалог, сказал, что «неизвестно еще, что важнее — дети или орден». Симоньян же пошутила, отметив, что самое главное воспитать детей так, чтобы и они получили ордена в зале Кремля.

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