Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио, который объявил о вступлении в борьбу за пост президента США, изучил все уловки действующего главы государства Дональда Трампа и знает, как нанести ему поражение на выборах 2020 года. С таким утверждением де Блазио выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

«Я знаю, что отличает Дональда Трампа от других кандидатов [в президенты США], потому что наблюдал за ним десятилетиями. Я понимаю план его игры, уловки и стратегии, я знаю, как наступить ему на больную мозоль», — уверял мэр Нью-Йорка, напомнив, что он неоднократно провоцировал президента США на ответные выпады. «Нам следует навязать ему бой, чтобы привести в замешательство и победить», — добавил де Блазио.

Ему был задан вопрос, каким образом он намерен выстраивать свою избирательную кампанию, учитывая то, что, согласно опросам общественного мнения, две трети жителей Нью-Йорка против его выдвижения на пост президента страны. «Если бы я доверял соцопросам и прислушивался к ним во время всех своих выборов, то я, возможно, не стал бы выходить из дома вообще», — парировал мэр. В 2013 году он одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, став первым с 1993 года демократом на посту градоначальника крупнейшего американского мегаполиса. В 2017 году де Блазио был переизбран на второй срок.

Теперь мэр является 24-м по счету демократом, объявившим о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).

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