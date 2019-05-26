Министр образования, культуры и спорта Аджарии Инга Шамилишвили покинет свою должность из-за скандала с российским флагом на шествии в Батуми. Об этом в воскресенье журналистам сообщил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Шествие прошло сегодня в Батуми в рамках фестиваля детских фольклорных ансамблей «Золотой дельфин». Коллективы-участники проследовали по центральным улицам в национальных костюмах. Одна из групп несла российские флаги и баннер с надписью RUSSIA.

Необходимо отметить, что шествие совпало с другими мероприятиями, приуроченными к празднованию Дня независимости. Данный факт вызвал возмущение грузинской общественности – за пару часов фото с российскими флагами в Батуми облетели соцсети.

«Для меня это печальный факт. Что касается ответственности, организатором в данном случае было министерство культуры, соответственно, с должности освобождена министр образования Инга Шамилашвили», — заявил Рижвадзе в интервью Аджарскому телевидению.

Сама Шамилишвили заявила, что фестиваль «Золотой дельфин» детский и не имеет ничего общего с политикой.

«Это день нашей победы и сегодняшний фестиваль является одним из таких мероприятий, который традиционное совпадает с 26 мая. Здесь находятся 15 представителей восьми стран, завтра состоится заключительный концерт», — сказала Шамилишвили журналистам.

Minval.az