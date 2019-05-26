Полиция Армении начала проверку по поводу прозвучавших на митинге в Ереване заявлений в адрес «властей» т.н. «Нагорно-Карабахской Республики». Об этом говорится в сообщении силового ведомства Армении.

Во время митинга 25 мая на площади Свободы, участники которого выступали против освобождения экс-президента Роберта Кочаряна из-под стражи, один из выступающих, Дживан Абрамян, пригрозил «разбить камнем голову» лидеру карабахских сепаратистов Бако Саакяну.

Ранее Саакян вместе со своим предшественником Аркадием Гукасяном представили личное поручительство для освобождения Кочаряна.

«Накануне во время митинга, состоявшегося на площади Свободы, участники выступили с заявлениями, содержащими угрозу. С целью выявить признаки преступления полиция проводит проверку с осуществлением уголовно-процессуальных действий», — говорится в сообщении.

В полиции также сообщили Sputnik Армения, что по факту в отделение доставлен Дж. А.

Minval.az