Правительство Венесуэлы готово к переговорам с оппозицией, которые пройдут в столице Норвегии Осло. Об этом у себя в Twitter заявил президент страны Николас Мадуро.

«Я благодарю правительство Норвегии за его усилия в развитии диалога о мире и стабильности в Венесуэле. Наша делегация отправляется в Осло с готовностью выработать согласованную и всеобъемлющую повестку дня и прийти к хорошим соглашениям», — сказано в посте президента.

25 мая спикер Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что речь на переговорах может идти только о том, как скоро Мадуро собирается уйти в отставку.

Как ранее сообщало агентство Reuters, представители оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы уже приезжали в Осло, но не встречались с представителями правительства напрямую: обе стороны консультировались с норвежскими посредниками.

Minval.az