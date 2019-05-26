Вследствие землетрясения магнитудой 8 на севере Перу разрушено более 15 зданий, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN).
Точное число пострадавших пока не известно, добавляет COEN.
⚠Primeras Imágenes de los daños que dejo el Fuerte Terremoto M8.0 en el Perú, fotografías de Yurimaguas.
© @geovanniacate pic.twitter.com/I20nAIlUuz
— Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 мая 2019 г.
⚠VIDEO | Daños en la Heladería Selvática, en #Yurimaguas — Perú por el Fuerte Terremoto M8.0. pic.twitter.com/ZDXrlb7hdc
— Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 мая 2019 г.
Момент мощного землетрясения засняли на концерте певца Ezio в городе Риохе в Перу. Видео опубликовал пользователь JosePika на своём канале в «Ютубе».
На кадрах видно, что люди в панике пытаются понять, что произошло.
— Это был один из самых страшных моментов за всю мою жизнь, — пишут пользователи «Твиттера».
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Подземные толчки в Перу иощущались на севере и в центре страны, в том числе в столице Лиме, где жители в страхе начали покидать свои дома. В ряде городов на реке Амазонке на севере Перу отключилось электричество.
Перуанское телевидение сообщило о разрушениях некоторых зданий в городе Юримагуасе, находящемся недалеко от эпицентра землетрясения. Информация о пострадавших пока не поступала.
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Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу.
Как передает ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США, согласно данным которой эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас (9 тыс. жителей).
Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км.