Вследствие землетрясения магнитудой 8 на севере Перу разрушено более 15 зданий, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN).

Точное число пострадавших пока не известно, добавляет COEN.

⚠Primeras Imágenes de los daños que dejo el Fuerte Terremoto M8.0 en el Perú, fotografías de Yurimaguas. © @geovanniacate pic.twitter.com/I20nAIlUuz — Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 мая 2019 г.

⚠VIDEO | Daños en la Heladería Selvática, en #Yurimaguas — Perú por el Fuerte Terremoto M8.0. pic.twitter.com/ZDXrlb7hdc — Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 мая 2019 г.

***

Момент мощного землетрясения засняли на концерте певца Ezio в городе Риохе в Перу. Видео опубликовал пользователь JosePika на своём канале в «Ютубе».

На кадрах видно, что люди в панике пытаются понять, что произошло.

— Это был один из самых страшных моментов за всю мою жизнь, — пишут пользователи «Твиттера».

***

Подземные толчки в Перу иощущались на севере и в центре страны, в том числе в столице Лиме, где жители в страхе начали покидать свои дома. В ряде городов на реке Амазонке на севере Перу отключилось электричество.

Перуанское телевидение сообщило о разрушениях некоторых зданий в городе Юримагуасе, находящемся недалеко от эпицентра землетрясения. Информация о пострадавших пока не поступала.

***

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу.

Как передает ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США, согласно данным которой эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас (9 тыс. жителей).

Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км.

Minval.az