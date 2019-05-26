Никто из кандидатов не подал документы в установленный срок для участия в выборах президента Алжира, назначенных на 4 июля, что может автоматически означать перенос голосования, пишет в воскресенье алжирское издание «Аль-Хабар», передает РИА Новости.

Срок подачи документов завершился в субботу, 25 мая.

МВД сообщало лишь о том, что более 70 потенциальных кандидатов запросили формы для регистрации и сбора подписей. В то же время Конституционный совет Алжира, отвечающий за регистрацию кандидатов, так и не сообщил о приеме документов от кого-либо из желающих побороться за президентское кресло.

«В свете всеобщего отказа от выдвижения кандидатур на высший пост… в Алжире зафиксирован редкий в истории случай попытки организовать выборы при всеобщем бойкоте… Это делает невозможным соблюдение сроков, указанных в конституции», — пишет издание.

Minval.az