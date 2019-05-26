Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф в Mobara Country Club в префектуре Тиба, где к ним присоединился известный японский профессиональный гольфист Исао .Аоки, сообщает РИА Новости.

Американский лидер, одетый в брюки темного цвета и красную куртку, прибыл к гольф-клубу на американском военном вертолете, свидетельствуют кадры телеканала NHK. В руках он держал красную кепку в тон куртке. Абэ также прибыл к гольф-клубу на вертолете, но чуть раньше Трампа. Японский премьер был одет в белые брюки, полосатое поло темных цветов поверх белой футболки и синий пиджак. Встретив Трампа у вертолета, Абэ обменялся с ними приветственными словами, после чего лидеры остановились для совместного фотографирования, пожав руки перед камерами.После игры в гольф лидеры двух стран направятся в спортивную арену «Рёгоку Кокугикан», где к ним присоединятся их супруги. Американский лидер намерен вручить изготовленный в США трофей победителю чемпионата. В японских СМИ этот трофей уже получил прозвище «кубок Трампа».

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