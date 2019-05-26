Иран может «отправить на дно морское» американские военные корабли в Персидском заливе при помощи «полностью секретного» оружия.

Как передает РИА Новости, об этом заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

«Если враг допустит малейшую глупость в Персидском заливе, то поймет, что в таком случае мы сделаем», — сказал Корбани агентству Mizan.

Он отметил, что в регион прибыло два американских корабля, и добавил, что если США допустят оплошность, «мы при помощи двух ракет, двух новых вооружений, полностью секретных, отправим два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское».

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