В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.

Как передает РБК, при составлении списка NYT учитывала размер фиксированной зарплаты, бонусы, надбавки, а также выплаты акциями и опционами на ценные бумаги.

Вознаграждение Маска в Tesla выросло на 4 575 310%, сообщает издание. При этом зарплата бизнесмена составила всего $55 тыс., тогда как остальная часть суммы — опционы на акции компании.

В марте прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что акционеры Tesla привязали вознаграждение Маска к показателям компании. Опцион на $2,6 млрд планировалось перевести бизнесмену 12 траншами в течение десяти лет. При этом, чтобы он получил все транши, рыночная стоимость Tesla должна вырасти до $650 млрд. Так, для первой выплаты капитализация Tesla должна достигнуть $100 млрд (сейчас она составляет $33,9 млрд), писал CNBC.

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