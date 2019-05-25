Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили открыл завод в городе Морисвилл (Пенсильвания) по производству чачи David’s Distillery под названием «Чача Лазики».

На своей странице Facebook Михаил Саакашвили опубликовал видео открытия завода со статусом: «Еле дали открыть завод. У меня была ломка открыть что-нибудь!».

Грузинская чача для американского рынка будет изготовляться из калифорнийского винограда. Завод сможет производить несколько тонн чачи в день.

На открытие завода пришли живущие в Америке грузины. В своем выступлении перед ними Саакашвили назвал Грузию «кулинарной сверхдержавой».

Minval.az