Папа Римский Франциск в очередной раз высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен, сообщает Associated Press.

Он призвал врачей спасать неродившихся детей даже в самых тяжелых случаях.

Понтифик добавил, что противодействие абортам — это не религиозный вопрос, а человеческий.

«Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему?. Можно ли нанять киллера для решения проблемы?», — заявил он.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.

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