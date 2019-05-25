На выезде из Баку в северном направлении будет частично перекрыто движение.

Об этом сообщается на официальной странице Государственной службы автомобильного транспорта в социальной сети Facebook.

Ограничение будет применено в воскресенье, 26 мая с 05:00 до 09:00, сообщает ведомство.

Причиной подобных мер станут работы по строительству надземного пешеходного перехода на 13-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах около Хокмалинского круга.

В качестве альтернативы автомобилисты смогут воспользоваться автодорогой через поселок Хокмали, а также магистралью Баку-Сумгайыт.

Minval.az