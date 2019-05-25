26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром местам туман, вечером возможен дождь. Днем юго-западный ветер сменится северо-западным.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью — 17-20, днем — 24-27 градусов тепла, в Баку ночью — 18-20, днем — 24-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 65-75, днем — 50-60 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются местами дожди и грозы, местами возможны ливни и град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в некоторых районах усилится.

Температура воздуха ночью — 15-20, днем — 28-33 градуса тепла, в горах ночью — 9-14, днем — 15-20 градусов тепла.

Minval.az