В 28-й протестной акции «желтых жилетов» во Франции, принимают участие 3,2 тысячи человек, в том числе 1,2 тысячи в Париже.
В 28-й протестной акции «желтых жилетов» во Франции, принимают участие 3,2 тысячи человек, в том числе 1,2 тысячи в Париже.
Дата: 2019/05/25 19:33
Раздел: Мир
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