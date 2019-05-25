В 28-й протестной акции «желтых жилетов» во Франции, принимают участие 3,2 тысячи человек, в том числе 1,2 тысячи в Париже.

По утверждению префектуры департамента Сомма, в Амьене на севере Франции в акции приняли участие 800 человек. Организаторы заявили, что в манифестации в городе участвовали 2 тысячи человек, передает РИА Новости.

Уточняется, что протестующие бросали предметы в местное отделение банка и отель Carlton. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ. Префектура департамента сообщает о задержании 18 человек, двое из них были помещены под стражу.

Minval.az