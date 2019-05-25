Интерес китайских пользователей к iPhone упал до рекордно минимальных значений. Всего 17% думают о покупке американского смартфона в ближайшие 12 месяцев.

Исследование проводила компания UBS. Она спрашивала китайских пользователей, намерены ли они приобрести iPhone в ближайшие два месяца. По сравнению с октябрем, когда утвердительно ответили 22%, сейчас желающих стало на 5% меньше.

«Мы полагаем, что националистическое движение в Китае, аналогичное тому, что мы видели в момент ареста финдиректора китайской Huawei, вполне возможно, и, вероятно, скажется на продажах iPhone», — прокомментировал результаты опроса аналитик UBS Тимоти Аркури, его цитирует агенство «Интерфакс».

По словам эксперта, результаты на 12 месяцев «очень точные».

Аркури понизил прогнозную цену акций Apple до 225 долларов с 235 долларов, но сохранил рекомендацию держать для бумаг американской компании.

Minval.az