Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопрос спортивного корреспондента телеканала CNN об отказе английского футболиста «Арсенала» Генриха Мхитаряна приехать на финал Лиги Европы в Баку и позиции МИД Армении по этому поводу.

Л.Абдуллаева отметила, что соответствующие официальные структуры Азербайджана и АФФА дали УЕФА гарантии полной безопасности всех игроков, которые примут участие в финальном матче, а также болельщиков, передает агенство «Онлайн».

Абдуллаева подчеркнула, что заявление МИД Армении по этому вопросу является признаком использования спорта в качестве политического инструмента в связи с внутриполитическими проблемами в стране.

Была отмечена абсурдность того факта, что моноэтническая Армении, которая провела этническую чистку на оккупированных территориях Азербайджана, обвиняет Азербайджан в расизме. Азербайджан известен во всем мире своей толерантностью и традициями мультикультурализма.

Спикер МИД отметила, что комментарий Армении о футбольном матче в Баку является попыткой негативно повлиять на переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и использовать любую возможность, чтобы отложить субстантивные переговоры по конфликту.

Minval.az