Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите «поезда» из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Спутники Starlink были запущены 24 мая с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

Видео ночного перемещения в космосе «поезда» из 60 спутников Starlink опубликовал в Twitter житель Нидерландов Марко Лангбрук, пишет ria.ru.

«Ух ты! Только что имел потрясающий вид на «поезд» из спутников SpaceX Starlink надо мной! Фантастически!», — написал он в Twitter.

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