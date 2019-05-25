Госдепартамент США позитивно оценивает подписание в прошлом году Конвенции о статусе Каспийского моря и призывает Туркменистан воспользоваться достигнутыми договоренностями каспийских государств для подключения к «Южному газовому коридору», что даст этой стране позитивный импульс к развитию.

Об этом сказала РИА Новости в кулуарах Каспийского форума заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк.

«Мы считаем, что соглашение по статусу Каспийского моря – позитивный шаг вперед. Считаем, что экспортный коридор с Туркменистаном имеет смысл [строить]. Они [Туркменистан] сейчас экспортируют [газ] в Китай, у них есть потенциал и это будет прекрасно, если они будут связаны с Европой через Азербайджан или другие страны», — сказала Оудкирк.

По ее мнению, это привнесет дополнительную конкуренцию на рынок. «Мы бы хотели, чтобы Туркменистан был способен реализовать все возможные опции. Это решение за Туркменистаном. Как я отметила ранее, Туркменистан зависит от одного потребителя, но его экономика может получить более активную поддержку», — сказала Оудкирк.

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