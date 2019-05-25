Сторонники оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо взяли под контроль посольство республики в Вашингтоне. Об этом сообщил представитель венесуэльской оппозиции в США Карлос Веккьо в Twitter.

«Наше посольство свободно. Конец диктатуры близок», − написал он.

На опубликованных фото и видео видно, как Веккьо вместе с соратниками вывешивает из окна посольства баннер с надписью Слава свободной Венесуэле и флаг страны.

Viva Venezuela libre desde nuestra Embajada. Se acerca el final de la dictadura. El cambio ya llegó . pic.twitter.com/OG5zKB9ITb — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 24 мая 2019 г.

По информации Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который мог быть нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения Code Pink.

«К настоящему моменту были возвращены и взяты под защиту все шесть объектов недвижимости, принадлежащих дипмиссии Венесуэлы в США», − заявили оппозиционеры.

Напомним, на стороне президента Николаса Мадуро в Вашингтоне выступали активисты правозащитной организации Global Exchange и антивоенного движения Code Pink.

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