Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться в Украину 29 мая, сообщает агентство УНН.

— Ожидается прилёт Саакашвили в среду, 29 мая, — сказано в сообщении агентства.

Саакашвили был лишён гражданства Украины по решению Петра Порошенко. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Саакашвили заявил, что хотел бы вернуться в Украину, чтобы увидеть друзей, консультировать молодёжь и читать лекции.

Накануне бывший грузинский лидер направил письмо в администрацию Зеленского с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

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