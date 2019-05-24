Партия Петра Порошенко «Блок Петра Порошенко «Солидарность» изменила свое название, передает ТАСС.

Теперь партия будет называться «Европейская солидарность». Решение было принято на съезде партии.

Новый съезд состоится 31 мая.

Minval.az