Партия Петра Порошенко «Блок Петра Порошенко «Солидарность» изменила свое название, передает ТАСС.
Теперь партия будет называться «Европейская солидарность». Решение было принято на съезде партии.
Новый съезд состоится 31 мая.
Партия Петра Порошенко «Блок Петра Порошенко «Солидарность» изменила свое название, передает ТАСС.
Теперь партия будет называться «Европейская солидарность». Решение было принято на съезде партии.
Новый съезд состоится 31 мая.
Дата: 2019/05/24 19:35
Раздел: Бывший СССР
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