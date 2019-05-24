Американский ракетный эсминец «Мэйсон» из состава авианосной ударной группы ВМС США на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Тегераном вошел в акваторию Персидского залива, сообщила пресс-служба Военно-морского института Соединенных Штатов (USNI).

«Mason не столкнулся с какими-либо опасными действиями на море со стороны других вооруженных сил в этом районе», — сообщили пресс-службе USNI представители ВМС США, передает «Интерфакс».

Остальные корабли авианосной ударной группы ВМС США, в том числе атомный авианосец «Авраам Линкольн», который возглавляет ее, а также ракетный крейсер «Лейте Галф» и ракетные эсминцы «Бейнбридж» и «Нитце», находятся к востоку от Ормузского пролива в Оманском заливе.

Не исключено, что в ближайшее время они проследуют в Персидский залив за эсминцем «Мэйсон».

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