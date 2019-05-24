Под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова проведено служебное совещание по итогам широкомасштабных оперативно-тактических учений, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана «успешно выполнили все поставленные перед ними задачи в ходе учений». Кроме того, он подчеркнул значимость учений и довел до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на армию.

«Касаясь текущей военно-политической ситуации в регионе, Гасанов особо подчеркнул, что внутренние политические противостояния, происходящие в Армении, могут вызвать обострение ситуации на линии соприкосновения войск. Министр обороны поручил войскам незамедлительно пресечь масштабные провокации противника с применением вооружения, имеющегося в распоряжении»,- говорится в сообщении.

Minval.az