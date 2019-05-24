Сервис онлайн-вызова такси Uber запустил в Австралии новый сервис — «подводное такси». Совместно с австралийской туристической компанией Tourism Queensland сервис предлагает двухместную субмарину ScUber для поездки Большому барьерному рифу.

Заказать «подводное такси» можно будет через приложение Uber в австралийском Квинсленде с 27 мая по 18 июня 2019 года.

Удовольствие окажется недешёвым — поездка на двоих обойдётся в 3 тысячи долларов. В эту цену входит доставка от места заказа и обратно к нему, поездка на вертолёте до острова Херон или на гибдросамолёте от Порта Дугласа и часовая прогулка на субмарине.

Если пилотные испытания ScUber окажутся успешными и сервис будет пользоваться спросом, то Uber может запустить его на постоянной основе.

Minval.az