25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах туман, будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19, днем 23-28 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. К вечеру в некоторых западных и северных района возможны дожди, грозы, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем –28-33 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градусов тепла.

Minval.az