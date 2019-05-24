В Газахском районе по время археологических исследований обнаружены останки древних людей, убитых из лука.

Как сообщает Report, археологические раскопки проведены на отрезке новой магистрали Гянджа-Газах-Грузия, проходящей по территории села Газахбейли Газахского района.

Здесь были найдены многочисленные образцы культуры и археологических материалов, относящиеся к эпохе позднего бронзового – раннего железного века. Кроме того, во время проведенных на территории археологических раскопок были обнаружены 5 древних могил периода конца 2 тысячелетия – начала 1 тысячелетия до н.э. В могилах находились останки людей, убитых из лука. Некоторые из них так и были захоронены, пронзенные стрелами. На территории также были обнаружены каменные орудия труда, глиняная посуда, бусы из различных материалов, железные треугольные наконечники стрел, кинжалы, наконечники копий.

Несмотря на то, что некоторые обнаруженные в могилах человеческие останки были деформированы, археологи продолжают свою работу. Во время раскопок стало известно, что останки принадлежат некогда проживашему здесь населению.

Территория памятника-поселения «Азизтепе» охватывает около 3 тыс. гектаров. Однако в рамках исследований, проводимых на отрезке, попавшем в дорожный коридор, изучена только часть памятника. Будут продолжены работы для изучения памятника в будущем в комплексной форме.

Minval.az