Комитет по вооруженным силам сената США утвердил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 год, в документе предлагается расширить военную помощь Украине до $300 млн, сообщается в фейсбуке посольства Украины в Соединенных Штатах.

В законопроекте подчеркивается, что из этих денег $100 млн должны быть потрачены исключительно на приобретение летального оружия. Также в документе предлагается усилить вооруженные силы Украины средствами береговой охраны и противокорабельными ракетами.

Данные ассигнования превышают на $50 млн военную помощь текущего года.

Оборонный бюджет вступит в силу после принятия палатой представителей конгресса США и президентом Соединенных Штатов.

Minval.az