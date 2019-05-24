Американский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, предложил выплатить 44 млн долларов потерпевшим женщинам и кредиторам, курирующим дела о банкротстве его компании.

Об этом рассказала газета The Wall Street Journal.

По информации адвокатов, Вайнштейн предлагает компенсацию в размере около 30 млн долларов потерпевшим женщинам, кредиторам, бывшим членам руководства и сотрудникам его компании. Отмечается, что остальные 14 млн долларов продюсер намерен потратить на покрытие судебных издержек.

До 2017 года дела киностудии Weinstein Company шли в гору, пока несколько актрис не обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Его уволили из собственной компании и распустили совет директоров. Недавно киностудия сообщила о скором закрытии, поскольку завершается процесс банкротства.

Minval.az