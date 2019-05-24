Руководство социальной сети Facebook заявило, что за последние полгода из нее были удалены три миллиарда фейковых аккаунтов.

Как передает Газетв.ру, об этом сообщается в официальном блоге соцсети.

Представители социальной сети рассказали, что за последний квартал 2018 года были удалены 1,2 млрд подозрительных аккаунтов, а за первые три месяца нынешнего года — 2,19 млрд страниц, которые распространяют спам и недостоверную информацию.

В Facebook заверили, что большинство таких аккаунтов было удалено сразу же после регистрации, еще до того, как они стали видимыми для других пользователей.

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