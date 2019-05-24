Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов отправить дополнительные войска на Ближний Восток, но пока не видит в этом необходимости. Речь идёт об отправке в район Персидского залива до пяти тысяч американских военнослужащих.

Трамп сообщил, что провёл встречу по данному вопросу и сделал вывод, что усиливать американские войска на фоне напряжённых отношений с Ираном пока не нужно.

«Если это будет нужно, я, конечно, пошлю войска. Иран — очень плохой и опасный игрок. Это страна террора, и мы не будем с этим мириться», — заявил американский лидер на брифинге в Белом доме.

При этом Трамп не отказывается от предложенного плана, он готов встретиться с чиновниками Пентагона, чтобы обсудить его, пишет Reuters.

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