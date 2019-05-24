Иранские военные начали стягивать имеющиеся у них зенитно-ракетные комплексы С-300 в район Персидского залива на фоне активизации там ВМС США.

Как передает anna-news, системы С-300ПМУ2 были размещены вблизи ключевого портового города Бушир, в котором находится одноимённая атомная электростанция.

В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлен процесс перевозки ракетных комплексов на большегрузных тралах.

Усиление военной группировки Ирана на южном направлении — это недвусмысленный ответ США на переброску в Залив ударной группы ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln, а также двух эсминцев с крылатыми ракетами и стратегических бомбардировщиков B-52.

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