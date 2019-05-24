Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства, которое опубликовала телекомпания ABC.

По ее данным, Ассанжа обвиняют «в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации». Речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре.

«Действия Ассанжа могли нанести серьезный ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов на благо их противников», — сказано в заявлении. «В случае обвинительного приговора, [Ассанжу] грозит максимум 10 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, кроме одного, который касается заговора с целью взлома компьютеров, за что ему грозит максимум пять лет заключения», — уточнили в Минюсте.

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