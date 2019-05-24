Американский лидер Дональд Трамп в четверг разрешил Министерству юстиции США рассекретить любую на его взгляд информацию, касающуюся изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном распоряжении президента, а также заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

В четверг «по просьбе и рекомендации [министра юстиции и] генерального прокурора Соединенных Штатов [Уильяма Барра] президент Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу незамедлительно и всесторонне сотрудничать с расследованием генерального прокурора» обстоятельств начала разбирательства Мюллера, отметила она.

«Генеральному прокурору также были переданы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию, в соответствии с давно установленными стандартами работы с секретной информацией, — отмечается в заявлении. — Сегодняшнее решение способствует тому, чтобы все американцы узнали правду о произошедших событиях и предпринятых во время последних президентских выборов действиях, а также восстановили доверие к нашим государственным институтам», — заключила Сандерс.

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