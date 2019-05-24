Посадочную платформу для российско-европейской миссии «Экзомарс» изначально планировалось назвать «Новичок». Однако от такой идеи пришлось отказаться. Об этом рассказал директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

— Мы дали ей название «Казачок». Я, правда, хотел назвать «Новичок», но понял, что товарищи не поймут. Но «Казачок» — тоже хорошее название, —сказал Рогозин на лекции в МГУ. Его слова приводит «Лайф».

На первом этапе «Экзомарса» на Красную планету три года назад были запущены аппарат TGO и десантный модуль Schiaparelli. Последний разбился при посадке. Старт второго этапа миссии, уже с «Казачком», намечен на следующее лето.

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