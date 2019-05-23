Меган Маркл никак не может угомониться. Казалось, еще совсем недавно был завершен ремонт в новом особняке — Frogmore Cottage, куда супруги переехали в прошлом месяце из особняка, расположенного на территории Кенсингтонского дворца. Однако герцогиня уже затеяла дополнительные дорогостоящие ремонтные работы в своем новом доме.

Как стало известно изданию 7Дней, Меган решила переделать детскую. Согласно информации, полученной от инсайдера, хорошо знакомого с положением дел в королевском семействе, герцогиня уже наняла дизайнера, который будет работать над новым интерьером комнаты малыша Арчи. Герцогиня решила, что нынешний дизайн детской не подходит для ее первенца. И для того, чтобы комната соответствовала характеру ее маленького сына, она привлекла дизайнера Вики Чарльз. Заметим, что эта дама весьма популярна среди знаменитостей первого эшелона. Среди прочих, ее услугами пользовались Виктория Бекхэм и супруги Джордж и Амаль Клуни. Гонорары этого дизайнера весьма высоки. А ведь на реконструкцию коттеджа уже было затрачено более 3 миллионов фунтов стерлингов…

Чего же хочет Меган? Согласно имеющейся информации, она уже решила, каким вырастет ее сын Арчи. Она считает, что ее малыш — явный экстраверт, очень энергичный и с яркой индивидуальностью. А детская, как уже сообщалось ранее, оформлена в нейтральных серо-бежевых тонах. Ведь Меган и принц Гарри не узнавали пол ребенка до самых родов, а такой дизайн подошел бы и для мальчика, и для девочки. Но теперь герцогиня хочет сделать так, чтобы интерьер комнаты «не диссонировал с его индивидуальностью». Цвета стен и аксессуаров по ее указанию, должны будут стать более яркими, а стиль изменен на «сельский гламур».

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