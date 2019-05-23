США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии, говорится в поздравительном письме американского президента Дональда Трампа главе грузинского правительства Мамуке Бахтадзе по случаю празднования в Грузии 26 мая Дня независимости.

«В письме речь идет о сотрудничестве между США и Грузией, общих ценностях. Также говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и выражается благодарность за вклад, который Грузия вносит в борьбу с глобальным вызовом — терроризмом, в частности, за ту контрибуцию, которую мы вместе с США и НАТО вносим в миссию в Афганистане», — цитирует «Интерфакс» министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.

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