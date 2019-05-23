В Казахстане существует политическая конкуренция, подтверждением этому является участие в президентских выборах семи кандидатов на пост главы государства, заявил в четверг первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев.

«В выборах участвуют семь кандидатов. Это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений. Каждый кандидат выдвинул свою программу дальнейшего развития страны и общества», — сказал Назарбаев на встрече с членами республиканского общественного штаба партии власти «Нур Отан» («Свет Отечества»).

«Для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации», — подчеркнул казахстанский лидер, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Назарбаев также заявил, что лично контролирует работу предвыборного штаба партии «Нур Отан», выдвинувшей кандидатом на выборы действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Minval.az