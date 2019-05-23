Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона за его утверждения о том, что президент России Владимир Путин лучше подготовился к их первой встрече в Германии в июле 2017 года.

«Рекс Тиллерсон, «тупой как камень», совершенно неподготовленный и некомпетентный для должности госсекретаря, состряпал историю (кстати, его уволили), что я был хуже подготовлен, чем Владимир Путин, в Гамбурге, Германия. Я не думаю, что Путин согласился бы. Гляньте на то, как сейчас действуют США!» — написал Трамп в Твиттере.

Minval.az