После длительного периода споров и несогласия глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху одобрил возвращение Авигдора Либермана в Министерство обороны страны.

Согласно информации MIGnews, в ходе встречи Нетаньяху и Либермана, которая состоялась 22 мая, было достигнуто принципиальное соглашение о присоединении партии «Наш дом — Израиль» к коалиции, и о том, что Либерман снова будет назначен министром обороны.

Сообщается также, что Либерман с одобрения Нетаньяху встретился с главой генштаба ЦАХАЛа, и провел переговоры с верхушкой оборонного истеблишмента, в том, числе, с главной ШАБАК.

Это считается верным признаком того, что Либерман возвращается в министерство обороны, отмечает издание.

Minval.az