24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых местах возможны кратковременные дожди, юго-западный ветер сменится на южный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18, днем 23-27 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди и грозы. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем –27-32 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 14-18 градусов тепла.

Minval.az