Турция прекратила экспорт иранского газа.

Как передает newsru, об этом сообщил источник, входящий в состав посетившей Вашингтон турецкой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Явузом Селимом Кираном.

«Как стратегические союзники США, мы не станем нарушать санкции», — добавил источник. Турция была одним из восьми государств, которым президент США Дональд Трамп разрешил закупать иранский газ, однако 2 мая разрешение истекло.

Делегация прибыла в США, чтобы попытаться преодолеть кризис между двумя союзниками по блоку NATO. Несмотря на ее достаточно скромный статус, сообщает телеканал «Аль-Арабия», она встретилась с президентом Дональдом Трампом.

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